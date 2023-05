Det offentlige udleder for meget

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb. Men lige nu afventer vi fortsat en undersøgelse og en strategi for offentlige grønne indkøb fra regeringen. Og selvom 9 af 10 kommuner har fokus på klima- og miljøhensyn, har kun 14 kommuner fastsat konkrete målsætninger på området. Hvis de offentlige indkøb skal være med til at gøre en forskel i den grønne omstilling, kræver det, at regeringen omsætter gode intentioner til konkrete mål og krav – og ikke kun for staten, men også for kommunerne, regioner og offentligt ejede selskaber.