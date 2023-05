Hvad vil du have ud af resten af dit liv?

»Hvor gammel regner du med at blive?«

Pensionsrådgiveren retter på sine briller og flytter blikket over på mig, der er som ramt af et eksistentielt piskesmæld. Nok har jeg erkendt, at jeg ikke er udødelig. Men nu skal jeg også sætte årstal på, hvornår jeg regner med at stille stiletterne. For ellers kan vi ikke forberede min