Mænd kan godt tale om følelser: Kønsforsker er på vildspor

I lørdags bragte Jyllands-Posten en artikel, hvori kønsforsker Christian Groes på behørig akademisk afstand mistænker flere mandekurser og mandeevents for at være rugekasser for toxic masculinity og for at være en gave til narcissister. Specifikt nævner artiklen og Christian Groes Thomas Buch-Andersens kursus ”No more Mr. Nice Guy” og Mand21.