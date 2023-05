Syndebukke betales godt

Definitionen på en syndebuk er en person, der uretmæssigt tildeles ansvar for andres fejl. Og syndebukke er der flere af for tiden. De to direktører for Aarhus Universitetshospital fyres af regionsdirektør Pernille Blach Hansen og regionsformand Anders Kühnau som ansvarlige for kræftskandalen, på trods af at Blach Hansen og Kühnau selv tidligt blev orienteret om problemerne.