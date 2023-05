Det er godt, vi har MeToo. Bevægelsen har utvivlsomt fået mange dumme svin med magt til at tænke sig om. Men når nu man er havnet i mediernes gabestok, hvor længe skal straffen så vare? Eller skal man aldrig nogensinde have lov til at genoptage en smule karriere? Meget tyder på, at MeToo ikke tilgiver, og at krænkerne må leve en skyggetilværelse