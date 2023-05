Vi sidder tilbage med en flad smag i munden

De fleste poppede nytårsaften en flaske mousserende vin for at fejre, at vi skiftede 2022 ud med 2023. For nogle af dem, der hver dag uddanner vores unge på erhvervsuddannelserne, har boblerne måske smagt af optimisme. I hvert fald lagde statsministeren i sin nytårstale op til, at erhvervsskolerne skulle have et kærkomment løft, så vores