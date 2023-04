Eksperimentet ”inklusion” er gået i stå

Det handlede om idealer, og det handlede om at spare penge. Hvem ved? Men en dag fandt man på, at så mange børn som muligt skulle inkluderes i folkeskolen. Slut med for mange børn på specialskoler. Nu skulle flere børn være en del af det samme store fællesskab, og det var egentlig en smuk tanke. I hvert fald hvis man sørgede for, at den