Hvis man virkelig vil være grøn, skal man hurtigst muligt lægge alle planer om en Kattegatforbindelse i graven

I forsommeren 2022 offentliggjorde Trafikstyrelsen/Sund & Bælt og Vejdirektoratet en 2.900 siders forundersøgelsesrapport af en fast forbindelse over Kattegat. Den daværende transportminister konkluderede i Folketinget, at der ikke var grundlag for at igangsætte projektet. Der ville således ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter.