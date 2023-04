Man siger, at det er af hensyn til biodiversitet, at man fælder fremmede nåletræer i skove, at man sætter hegn omkring skove, at man undlader at fodre dyr i folde, og at man bruger en lille milliard skattekroner på alt det. Hvad snakker man om? Hvad er det for noget med den biodiversitet, hvor er den, og hvordan måler man den? Hvad får