Gør noget nyttigt: Nedlæg jobcentrene

Vi har en flertalsregering, hvis raison d’etre er at gøre sig fri af yderfløjene og kunne få en politik igennem, som gør noget godt for danskerne. Lige nu råber regeringen op om, at vi mangler arbejdskraft, og at vi skal spare penge. Så her kommer et forslag til regeringen, hvis den altså mener det seriøst med at ville noget godt for danskerne,