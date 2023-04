Skandale, skandale, skandale

Skandale er et stort ord at fæstne til et stykke papir. Men når det gælder minksagen, er det efterhånden en tredobbelt skandale. Det var en skandale, da statsminister Mette Frederiksen uden lovhjemmel den 4. november 2020 på et tv-transmitteret pressemøde bekendtgjorde, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det er en skandale, at der ikke er fulgt tilstrækkeligt op på at få placeret et ansvar i den øverste politiske top. Og for det tredje er det en skandale, at udbetalingen af erstatning til de 1.224 permanent lukkede minkfarme er blevet yderligere forsinket. Udbetalingen risikerer at komme til at strække sig til 2027. Modellen for erstatningen havde regeringen lovet i begyndelsen af i år, men nåede det alligevel ikke i årets første kvartal.