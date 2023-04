Hænder mig her og hænder mig der

Vi mangler hænder. Nå, stadigvæk har jeg heldigvis to af slagsen, ligesom de fleste. Det pudsige er, at blandt håndværkere, tømrere, murere, elektrikere – altså dem, der virkelig bruger deres hænder – der mangler vi ansatte. Men blandt sundhedspersonalet mangler vi hænder eller mere præcist: Vi mangler varme hænder.

Forleden hørte jeg i et af de større medier, at vi inden 2030 kom til at mangle 16.000 hænder. Det er godt nok mange, men jeg lod mig trøste med, at det vel så drejer sig om 8.000 ansatte, da de fleste af disse vel stadig er udrustet med to hænder.