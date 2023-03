Du er ikke en CO2-klaptorsk

Fisk er dejligt, og fisk er sundt. Sådan starter Susanne Heltzen sit indlæg i JP 16/3. Jeg kan betrygge Susanne Heltzen og fortælle, at landets fremmeste fiskerieksperter fra DTU Aqua slår fast, at dansk fisk er klimavenligt: »Et helt ophør af fiskeri vil give en stigning i klimaaftrykket, hvis man skal have den samme mængde animalsk protein til rådighed fra andre kilder.« I dansk fiskeri kan vi ifølge Danmarks Statistik også bryste os af, at vi har reduceret vores CO 2 -forbrug med 62 pct. siden 1990. Jeg er stolt af, at vi er et af de få erhverv, der kan sige, at vi når målsætningen om 70 pct. CO 2 -reduktion i 2030. Aarhus Universitet har også lavet undersøgelser, der viser, at nogle arter har et CO 2 -aftryk på niveau med en agurk.