Havvind er nøglen til et uafhængigt Europa

Vi har længe vidst, at havvind er en stor del af vejen frem for den grønne omstilling. Men nu står det også uhyggeligt klart, at det er en væsentlig del af vejen frem for vores sikkerhed. Samtidig med at vi bygger militært udstyr og tættere alliancer med vores allierede, skal vi bygge den fremtid, der gør os uafhængige af despoter som Putin.