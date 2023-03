Det, de ikke taler om

Men hvad formanden for KL og formanden for FH ikke taler om, er den arbejdskraftreserve, der findes blandt nye befolkningsgrupper, hvis erhvervsfrekvens er betydeligt lavere, end tilfældet er for den øvrige befolkning. Ud over at de ikke i samme omfang søger ud på arbejdsmarkedet, belaster de samfundsøkonomien som i større omfang modtagere af passive pengeoverførsler. Det senest kendte tal er en ekstraudgift på 30 mia. kr. i forhold til gennemsnitsudgiften pr. borger i Danmark. Er det, fordi formændene for KL og FH er konfliktsky, eller er det udtryk for politisk korrekthed i stil med den hos regeringen og Folketinget, at man afstår fra at have en holdning til denne væsentlige problemstilling?