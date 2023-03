Hvordan kan man have tillid til et system, som nægter et dømt forældrepar en ny retssag, efter at afgørende nye beviser fremkommer, og faglige eksperter stiller spørgsmål ved de omstændigheder, som medførte dommen?

Hvordan kan man have tillid til et system, som afviser en undersøgelse af dommen over Ahmed Samsam, på trods af at der foreligger beviser for, at manden er uretfærdigt dømt?