Pøbelvældet hersker i dansk politik

Det er åbenbart indeholdt i regeringsgrundlaget, at Mette Frederiksen er fritaget for rigsretten. Det må Venstrefolkene have tiltrådt. Og det er netop derfor, den mink-belastede statsminister blev tvunget til at tage fjendens blå folk ind i sit røde kabinet. Men hvis Jakob Ellemann & Co. havde haft mandsmod, havde de stillet betingelsen, at Claus Hjort Frederiksen skulle friholdes for den absurde tiltale. Nu risikerer han fængsel. Hvis han selv havde været et mandfolk og havde stemt imod at kaste Inger Støjberg for løverne i en sag, der højest var en næse værdig, så havde han haft bedre argumenter over for sine partifæller. Nu sidder han i mudder til halsen i en rådden politisk sag.