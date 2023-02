Vindlobbyen får masser af spalteplads

Igen og igen får vindlobbyen taletid i medierne. Senest har direktøren for Norlys, Niels Duedahl, et læserbrev med ønske om mere landvind. Men danske vindmøllenaboer har allerede betalt en høj pris for at andre kunne berige sig. Det er ikke kun i Danmark, men i mange lande, at utilfredsheden til vindkraft vokser. Som de skriver i Tyskland, så er vindkraft kun accepteret der, hvor man ikke har kendskab til virkningen. Det er også forklaringen på, at vindbranchen stadig kan bestille og betale undersøgelser, der viser opbakning. De fleste bosat i byerne tror stadig på vindeventyr. Fortsat udbygning af landvind vil betyde, at flere og flere sætter sig ind i forholdene og bliver forarget over, hvordan vindbranchen tromler hen over omgivelserne.