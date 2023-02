Støtten til Ukraine er primært gået fra USA og Storbritannien. Tyskland har hele tiden siddet på hænderne og har tilmed indtil for nylig købt gas fra Putin for ca. 1 mia. – om dagen. Også i Merkels regeringstid. Gang på gang har Tyskland forsinket processen. Vel vidende at Putin er ved at gøre ende på Ukraine. Beskæmmende for Tyskland (og EU).