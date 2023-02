Irma-klynk er enormt barnligt

Det var i min verden et utrolig barnligt indlæg, som Glenn Olesen skrev om Irma i JP forleden, set i lyset af hvad der sker i og omkring Danmark, krig i Ukraine, voldsomt jordskælv i Tyrkiet og Syrien, inflation og sygehuse og plejehjem, der er presset til det yderste.

Men man har åbenbart kun bekymring over, at Irma lukker. Prøv lige at se verden fra den anden side. Vi har i Jylland flere butikker i de små byer, der lukker. Flere har været der i en menneskealder, og så er der ingen butik i nærheden mere. Tror sagtens, man kan finde varer i nærheden i København i stedet for Irma. Og folk har jo åbenbart handlet for lidt i det højt berømte Irma.