I forstår ikke, hvorfor vi er kede af Irmas lukning

Jyske medier og deres læsere forstår ikke, hvorfor vi i hovedstadsområdet tager sådan på vej, fordi Irma lukker. Det er jo bare et supermarked. Ja og mere end det.

Til sammenligning er jeg sikker på, at vores jyske medborgere ville blive mindst lige så oprevne med tilhørende protester, gråd og tænders gnidsel, hvis jydekrogen blev forbudt vest for Storebælt, og der skulle betales moms nordenfjords. Er det så til at forstå vores tilstand her på djævleøen?