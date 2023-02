Forleden slog formanden for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og en gymnasieelev fra Esbjerg her i avisen fast, at forbuddet mod snus i skoletiden ikke virker. Det kan de for såvidt desværre have ret i, men derudover mangler der lidt fakta i indlægget.

Fra den 31. juli 2021 har røgfri skoletid – og det betyder også nikotinfri