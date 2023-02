Kan aktive politikere blive for aktive?

Tine Kirk, direktør i Foreningen Danske Havne, har i sin kronik i JP 30/1 forklaret os læsere, at valget af Søren Gade til formand for Esbjerg Havns bestyrelse var et godt valg, og hun redegør med mange ord, hvorfor Søren Gade netop er den helt rigtige person til dette job via hans talrige forbindelser både nationalt og internationalt