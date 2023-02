Staten ejer ikke min krop

Etisk Råd kan ikke gå ind for tvungen organdonation. Samtlige rådsmedlemmer mener, at borgere systematisk bør tilskyndes til at tage stilling til, om de vil være organdonorer. En holdning, jeg er absolut enig i. Der mangler aktiv information om, at man kan gå ind på sundhed.dk og sætte et flueben, så har man givet tilsagn. En mulighed, jeg selv har benyttet mig af. Men jeg er absolut modstander af tvungen donation, staten ejer ikke mit legeme og har ingen ret til at disponere over det. Hvad er det næste? Jeg har to nyrer, skal jeg aflevere den ene?