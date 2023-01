Rwandas støtte til overgreb på civile bør begrave idéen om modtagecenter

Regeringen er på rette kurs, når den nu sætter planerne om et modtagecenter for asylsøgere i Rwanda i bero.

Men begrundelsen bør ikke alene være, at Danmark arbejder på en fælles asylløsning med andre EU-lande. For det holder en dør åben for et samarbejde med styret i Rwanda, der begår alvorlige menneskerettighedskrænkelser.