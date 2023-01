Knud Larsen har tunnelsyn

Knud Larsen havde 22/1 et læserbrev i JP. Hans pointe er, at landbruget har »negativ CO 2 -udledning«, fordi planterne (kornet m.m.) optager CO 2 fra luften, mens det vokser.

Det har han jo ret i, det ved ethvert skolebarn, og det er det, der hedder fotosyntese. Han har derimod glemt, at der også er noget, der hedder ”respiration”.