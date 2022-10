Sygeplejerskerne har hævdet, at deres løn skal stå i forhold til deres uddannelse, som er en professionsuddannelse, der tager tre et halvt år. Grundlønnen, som de er utilfredse med, er til start i Region Hovedstaden 26.682,76 kr. om måneden. For en nyuddannet AC’er i et ministerium er grundlønnen 26.487,75 kr. med en kandidatgrad, som tager