Vi må ikke lade os afpresse af Putins atomtrusler

Med fire ukrainske regioner folkeafpresset ind i Rusland kan præsident Putin over for russerne kalde et angreb på regionerne for et angreb på Rusland og dermed iværksætte landets forsvarsdoktrin, der tillader brug af atomvåben mod Ruslands fjender.

Det er det glade vanvid, som udgår fra Kreml og den evigt truende Putin. Følgende