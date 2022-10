Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

16/10/2022

Pas på Karin – hun er ny i politik

Jeg er en af dem, der har ladet sig begejstre, og har nu besluttet mig for at hellige mig politik. Derfor stiller jeg op for Moderaterne som et ganske uprøvet blad i den politiske verden.