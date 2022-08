Et nyt forslag fra Venstre sætter gang i boligprisernes himmelflugt. Jeg vil opfordre gode venstrefolk til at slå bremsen i. Det er trist, at Venstre vil forsøge at genvinde magten gennem asocial og økonomisk uansvarlig politik. Asocial, fordi forslaget kun åbner muligheder for de unge, som har penge på kistebunden. Økonomisk uansvarligt,