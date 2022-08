I TV Avisen 6/8 fortaltes, at det overvejes at indføre en regel om, at bilister skal holde en afstand på halvanden meter, når de overhaler cyklister. Til at illustrere historien blev vist et klip, hvor en flok lycraklædte cyklister to og to kørte hen ad en smal vej med dobbeltoptrukken midterstribe. I klippet anedes ingen antydning af,