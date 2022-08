Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

06/08/2022 KL. 17:00

Jamen, så lad os da diskutere facts, Henrik Dahl

Henrik Dahl skriver, at han frygter, at facts om sundhedsvæsenet ikke kommer til at spille nogen rolle i valgkampen. Vel at mærke hans egne facts. Skulle vi ikke prøve at få alle facts med?