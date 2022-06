04/06/2022 KL. 13:30

Der er altid noget at gøre for konspirationsteoretikere

Teorierne om, at der er "noget derude", er ikke nye. Og der er mange gode historier. Men det betyder ikke, at teorierne er valide. Det skyldes i virkeligheden mest af alt, at vi efterhånden er blevet fænomenalt gode til at observere, måle og registrere.