27/05/2022 KL. 08:00

For abonnenter

Kære kronprinspar: Tag prins Christian ud af Herlufsholm – og send ikke Isabella afsted

Kongehuset bør seriøst overveje, om det ikke skal medvirke til at skabe arbejdsro for den nye rektor ved at trække prins Christian ud af skolen og samtidig undlade, at prinsesse Isabella starter der efter sommerferien.