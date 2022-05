13/05/2022 KL. 09:15

At insistere på konfirmation er social kontrol

Hvis du hører til gruppen af bedsteforældre, der insisterer på at barnebarnet skal konfirmeres for at få gaver, så er dette indlæg for dig. For du udøver negativ religiøs social kontrol – og det synes jeg, du bør stoppe med.