Stop krigsdansen, før det er for sent

Ikke mange tør sige det højt, men gid der var et besindigt menneske, som ville rejse sig op og sige stop? Det sker nok ikke, for da en tysk flådechef forleden tog bladet fra munden og foreslog, at vi begyndte at behandle Ruslands præsident med respekt, måtte den tyske flådechef gå af, og der var ingen ende på fordømmelserne af hans udtalelser.