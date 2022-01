Lærerne skal ikke smides under bussen

Op til jul blev det debatteret i Folketinget, om Muhammed-krisen skal på historiefagets kanonliste som det 30. punkt i folkeskolen, og om der skal udarbejdes et forløb til dette på Undervisningsministeriets læringsportal, EMU. Det var lykkedes de borgerlige partier sammen med SF at skabe et flertal for dette beslutningsforslag uden om regering.