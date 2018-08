Debat: En død hval gjorde en ende på plasticposer

Vi har 466 apoteker i Danmark, hvoraf flere er afdelinger af et hovedapotek. De konkurrerer. Stort set alle udleverer en større eller mindre plastpose, som de køber eller får vederlagsfrit fra et af de tre steder, der sørger for at reklamere for apotekets produkter på posen.

Vi andre får næsten pr. automatik leveret hovedpinepiller eller andet i en plastpose, som i dag også kaldes en "miljøpose". Det står på den, uanset at den ender i havet, hvor fisk spiser den og dør, når plasticen vikler sig om maveregionen, dokumenterer videnskabelig forskning.

Danmarks Apotekerforening har tilsyneladende ingen politik på området, selv om det fremhæves i foreningens formålsparagraf, at den er en del af sundhedssektoren i Danmark. Men i hvert fald ét apotek har allerede for tre år siden taget et initiativ, nemlig Sønderborg Løve Apotek, Center Øst, med afdelinger i Nordborg og Høruphav, viser det sig.

Da apotekets leder Gisela Weber Mezghani for tre år siden så billeder af en død hval i norsk farvand med en mave fyldt af plastposer, fjernede de alle plastposer fra apoteket, fortæller hun til undertegnede læserbrevsskribent. Der er hængt avisartikler op i apoteket med billeder af denne hval. Også alle andre fisk spiser plastic.

Kunderne blev vrede, fordi der ikke længere blev udleveret plastposer. Apoteket har nu kun papirposer foruden bomuldsposer, der skal betales for. Nogle må gå foran, når kunderne ikke selv gør det på landets apoteker, fastslår apotekeren i Sønderborg.