Debat: A-kasserne er ikke farlige, Troels Lund

Hver tredje HK’er, som bliver arbejdsløs, er som regel tilbage i job i løbet af de første tre måneders ledighed. Det viser statistikken fra HK’s a-kasse. Så fagbevægelsens og a-kassernes ønske om, at a-kasserne får den primære kontakt til deres arbejdsløse i de første 13 uger af ledighedsforløbet er indlysende logisk. Det glæder mig derfor, at LO’s krav om en certificering af de danske a-kasser er en del af de politiske forhandlinger om beskæftigelsesreformen. Forhandlingerne er imidlertid sat på sommerpause. Så her er nogle argumenter for at lade a-kasserne stå for den første vigtige kontakt til de arbejdsløse.

Opgaven er enkel: De ledige skal i arbejde. Spørgsmålet er, hvordan opgaven løses hurtigst, billigst og mest effektivt. Erfaringerne fra HK’s a-kasse viser klart, at vi kan levere en indsats, som på en række områder går videre end den lovpligtige indsats funderet i landets jobcentre. Forklaringen er, at vi har den direkte kontakt til medlemmerne.

Men i dag er der meget dobbeltarbejde, fordi både jobcenter og a-kasse skal involveres i den enkelte arbejdsløse. At overlade a-kasserne ansvaret for at skaffe job til de arbejdsløse i den første periode sparer derfor skattekroner. Allerede i dag har a-kassen stort fokus på, hvordan kendskab til de mange forskellige facetter af HK-faget kanaliseres fra fagforeningen til vores afdeling for job og vejledning.

Lad a-kasserne bringe medlemmerne i spil, og lad jobcentrene tage sig af det, de er bedst til. Det er jo i høj grad for langtidsledige og folk med andre udfordringer end blot arbejdsløshed, at jobcentrenes kvalificerede indsats har dokumenteret effekt. Kort sagt, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen: Der er intet, der er farligt. Det er trygt, godt og sikkert.