I maj præsenterede Det Økonomiske Råd sin status på dansk økonomi. Her mener de økonomiske vismænd, at SU’en sagtens helt kan afskaffes på kandidatuddannelserne og erstattes af lån, endda uden det får nævneværdige konsekvenser for optaget. Det er imidlertid ikke en præmis, vi køber. Vi vil minde om, at hvis SU’en afskaffes på kandidatuddannelsen, vil det svare til, at den studerende skal optage gæld på 144.000 kr. Det beløb er ikke ubetydeligt, og da slet ikke for studerende fra lavere socioøkonomiske baggrunde, der har aversion mod at gældsætte sig i forhold til uddannelse.

Vismændene synes at være blinde for SU’ens betydning for den sociale mobilitet. Danmark blev i 2017 fremhævet af World Economic Forum som det land i verden, hvor det er lettest at bryde den sociale arv. Det er ikke en udvikling, der er opstået ud af det blå, men som led i årtiers fremsynede SU- og uddannelsespolitik.

Derfor er det også vigtigt, at vismændene og andre har blik for det regionale perspektiv. En ny, registerbaseret analyse fra Akademikerne viser, at hver tredje kandidatstuderende er mønsterbryder med ufaglærte eller faglærte forældre. Og tendensen er endnu mere udtalt regionalt. På de to regionale universiteter Aalborg og Syddansk Universitet samt de regionale universitetsudbud i Esbjerg, Herning, Kolding og Slagelse ligger andelen af mønsterbrydere på mellem 41 pct. og 58 pct. En omlægning af SU til lån på kandidatuddannelserne vil altså risikere at have størst negativ effekt på de unge, der vokser op uden for storbyerne, og som ønsker at uddanne sig der.

De økonomiske vismænd spiller sig ind i en falsk forestilling om, at SU på kandidaten kun er for de privilegerede. SU’en spiller tværtimod en afgørende rolle for, at også unge fra ikkeboglige hjem kan forfølge deres uddannelsesdrømme, hvor end i landet de bor. Det er godt for den enkelte og for hele landet.