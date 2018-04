DF har store ønsker til et nyt medieforlig: DR skal være mere synlig i provinsen, og TV 2 skal rykkes tilbage til Odense

Forleden indgik Dansk Folkeparti og regeringen en aftale om den økonomiske ramme for et nyt medieforlig. Sammen med regeringen har vi dermed lagt fundamentet til de videre forhandlinger med Folketingets øvrige partier om en ny mediepolitisk aftale for de kommende fem år.

Da vi i Dansk Folkeparti tilbage i 2016 præsenterede vores medieudspil, skete det med et ønske om at skabe en bedre balance mellem de statslige og private mediehuse. Præmissen for en bedre balance i det danske medielandskab er først og fremmest, at DR fylder mindre. Et DR, der fokuserer på public service, og som giver plads til private aktører, som så kan producere indhold på markedsvilkår.

Vi foreslog at skære DR’s budget med 25 pct. En udmelding, der selvfølgelig vakte ramaskrig hos DR, men også efterlod flere af Folketingets partier nølende.

Men efter de mange historier om DR-ledelsens lemfældige omgang med borgernes penge – mangfoldighedskonsulenten, hestetransporten over Atlanten og det tårnhøje lønniveau blandt DR’s chefer – er flere partier blevet lydhøre over for at reformere DR’s økonomi.

For nylig udtalte en professor i ledelse fra Aalborg Universitet, at 10 pct. af de foreslåede besparelser kunne hentes gennem effektiviseringer og afbureaukratisering. Så DR overlever nok. Og efter 2023 vil DR stadig have over 3 mia. kr. om året til at producere radio og tv for.

Nu er vi så blevet enige med regeringen om at beskære DR med 20 pct. frem mod 2023. Et resultat, vi er rigtig glade for. Det vil betyde et mere mangfoldigt medielandskab, hvor der er konkurrence og flere forskellige aktører, der byder sig til. Og ikke som i dag, hvor mediebilledet i stigende grad bliver domineret af mediemastodonten DR.

En public service-institution som DR skal fokusere på at producere de udsendelser, som vi gerne ser produceret, men som der ikke er økonomi i for de private aktører. DR skal fortsætte med at producere dansk indhold, nyheder og dokumentarer af høj kvalitet, om end det bliver fra en mindre platform end i dag.

Et andet centralt ønske, vi i Dansk Folkeparti gik til forhandlingerne med, var en afskaffelse af licensen. Licensen er både utidssvarende og socialt skæv, da den rammer danskere med små indkomster og enlige uforholdsmæssigt hårdest. Licensen er således uafhængig af både indkomst og husstandens størrelse. Dertil kommer, at licensen både er dyr at opkræve, og at sortseere er svære at komme til livs.

Med den nye aftale afskaffes medielicensen, så den gradvist erstattes af finansiering gennem en mindre regulering af personfradraget. Det vil betyde, at medielicensen, som vi kender den, vil være fuldt udfaset fra 2022. Dermed vil finansieringen af vores fælles gode, som DR er, være bedre afbalanceret.

Hvad angår de politiske rammer for DR’s virksomhed, vil de ligesom i dag fastlægges via medieaftaler og en public service-kontrakt.

For Dansk Folkeparti har det været magtpåliggende, at pensionisterne ikke rammes af omlægningerne. Derfor indføres der en ny mediecheck, som gives til pensionister, som i dag er berettiget til nedsat licens.

Mediechecken skal modvirke det let forhøjede personfradrag, som afløser licensen. Ud af midlerne fra besparelserne i DR reserverer vi en pulje på 116 mio. kr., der skal forbedre pensionisternes rådighedsbeløb.

For at sikre at puljen kommer pensionisterne bedst muligt til gavn, igangsætter vi et analysearbejde, der skal klarlægge, hvordan det konkret skal udmøntes. Som det er i dag, er blinde og svagtseende fritaget for licens. Da omlægningen derfor er til ugunst for denne gruppe, har vi afsat 10 mio. kr. årligt til initiativer målrettet blinde og svagtseende personer. Og endelig har vi afsat 77,3 mio. kr. til diverse medieinitiativer.

Nu da rammen for DR's økonomi ligger fast, ser vi i Dansk Folkeparti frem til de videre forhandlinger om, hvilke krav der skal stilles til mediehusets virke i forbindelse med den samlede medieaftale.

Som nævnt er et mangfoldigt mediebillede en vigtig prioritet. Og det er klart, at de ændrede rammer for DR’s aktiviteter vil trække i den rigtige retning. Men for at et mangfoldigt medielandskab skal blive til virkelighed, skal den geografiske dimension med.

Derfor går vi til de kommende forhandlinger med ønsket om, at DR bliver mere synlig i provinsen. Ligeledes ønsker vi, at TV 2 rykkes tilbage til Odense. De senere år har TV 2 flyttet flere og flere aktiviteter til Teglholmen i København.

Public service betyder som bekendt ”i offentlighedens tjeneste”. Derfor skal et medieforlig selvfølgelig komme alle egne af Danmark til gode.