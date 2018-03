Det er bemærkelsesværdigt, at man i dagens Danmark ikke straffer pæderaster og pædofile i filmindustrien, som beviselig har både voldtaget og seksuelt forulempet unge drenge og piger i 1970’erne og 1980’erne – vel at mærke med støtte fra Det Danske Filminstitut. Endnu værre er det, at disse afsporede filmfolk er fortsat med deres perverse forehavender – nu bare i et andet land. Baggrunden for dansk straffrihed er juridisk forældelse i henhold til gældende lovgivning. I skærende kontrast hertil har man nu påbegyndt retsforfølgelsen af mere end 1.000 unge mennesker, som man med vold og magt vil trække gennem både by- og landsret for at have videreformidlet en privat optaget sexvideo. For at statuere et eksempel straffes de nu øjensynligt alle med betingede fængselsstraffe og anmærkninger i børneattesten, som umuliggør arbejde med børn i flere år frem. Hvem sagde hykleri?

