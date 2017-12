Sygeplejerske og læge: Skal vi nu sætte formalia over patientsikkerhed?

I 2017 blev rekordmange sundhedsfaglige anmeldt til politiet af Folketingets nyeste påfund, Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Styrelsen skal formelt bekæmpe sundhedspersonale, der er for inkompetent, for skødesløst eller generelt uværdigt til at have med patienter at gøre. Som hhv. læge og sygeplejerske er vi naturligvis fortalere for, at de brodne kar blandt vore kolleger identificeres og fjernes fra patienterne. Og derfor burde vi også være positive over for STPS. Men det er vi ikke.

Sundhedsministeren hævder, at de mange politianmeldelser er et godt tegn og en del af »en naturlig udvikling.« Men bliver sundhedsvæsenet mon mere patientsikkert, når man ikke kerer sig om den primære årsag til, at der begås fejl?

Personalet gør sit bedste, men i det sundhedsvæsen, som Folketinget har skabt, er travlheden massiv, og rammerne dysfunktionelle. Dermed er der optimal mulighed for, at alle begår fejl, og det er således ligegyldigt, hvor dygtig, omhyggelig og samvittighedsfuld den enkelte læge eller sygeplejerske er. For uheld rammer tilfældigt.

Det gør det ikke bedre, at STPS ikke vurderer kvaliteten af den behandling, som patienterne modtager. Det evner styrelsen nemlig ikke, så i stedet forfølges sundhedspersonalet for overtrædelse af formalia. Det er et problem. For vi er jo underlagt den helt grundlæggende præmis, at vi ikke kan være to steder på en gang.

Vi kan ikke både behandle patienter og leve op til Folketingets nidkære krav om, at patientjournalerne rummer de reglementerede flueben, krydser og fraser. Vi har simpelthen ikke tid til det hele. Hidtil har vi derfor prioriteret patienterne højere end alt andet. Men med Folketingets og STPS’ fremfærd står det klart, at vi med denne prioritering løber en stor personlig risiko.

Politikerne har ønsket en mere handlekraftig styrelse, og det forstår man godt. For Christiansborg har i årtier udvist en enestående talentløshed i sin varetagelse af det offentlige sundhedsvæsen. Konsekvensen er, at det offentlige sundhedsvæsen er truet på sin eksistens. Men i stedet for at tage sig af patientsikkerheden er STPS travlt optaget af at gøre tilfældige fagfolk ansvarlige for det kaos, som Christiansborg alene bærer skylden for. Det øger bestemt ikke STPS’ troværdighed, at flere af styrelsens ledende stillinger er besat af personer, der har forladt sundhedsvæsenet i unåde pga. skandalesager. Vi anklager derfor Folketinget og STPS for at kompromittere patientsikkerheden og optræde ”groft forsømmeligt”. Hvem kan vi indgive anmeldelse til?