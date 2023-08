05/08/2023 KL. 10:00

De to retronørders hus er en hyldest til 1950'erne: »Vi kalder det mid-century modern«

Mia og Frank Strandgaard Flück har en stor passion for retro – så det 59 år gamle hus, de købte for tre år siden, har hverken fået samtalekøkken eller termovinduer, men til gengæld lidt mere farve og en nænsom makeover med respekt for datiden.