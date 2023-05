13/05/2023 KL. 20:00

For abonnenter

Murermestervilla fik markant, men arkitektonisk gennemtænkt tilbygning

En tilbygning må gerne stikke ud som et ultramoderne monument, synes Mia Kristiansen og Jan Henriksen. I stedet for at flytte, da de manglede plads, valgte de at udvide villaen fra 1945 med en markant tilbygning med glasfacade og ydermure beklædt med sort aluminium, som holder farven og ikke slår sig, selv om materialet ældes.