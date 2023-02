Fra mørk lade til lyst og moderne leverum: »Udsigten kan man ikke stjæle«

Det er ikke en helt almindelig villavej i det midtjyske, man skal køre ned ad for at komme til Lisbeth og Ole Davidsens hjem. Små veje snor sig i de grønne landskaber for at passere en stor, åben grund, som strækker sig ned mod Horsens Fjord, så langt øjet rækker. Den ugenerede udsigt til marker, skov og fjorden er en daglig fornøjelse