28/01/2023 KL. 14:00

Samfundet er ikke gearet til tiny houses: »Jeg bor reelt set ikke lovligt«

Det starter ofte med en drøm om et lille hus og stor frihed, men drømmen om et tiny house kan udvikle sig til et mareridt. De danske regler er nemlig ikke indrettet til dem, der ønsker at bo på få kvadratmeter, mener ekspert i alternative boformer.