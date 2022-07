Tingene skal føles rigtige, og så skal de passe til husets stil. Det var de to kriterier, som Louise Holmskov stillede op for sig selv, da hun skulle i gang med at indrette familiens nybyggede rækkehus i Solbjerg ved Aarhus.

At indrette et nybygget hus er ikke nyt for Louise Holmskov, der deltog i første sæson af det populære