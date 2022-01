En rå murstensvæg er et stort arbejde, men kan sætte den helt rigtige stemning i hjemmet

En rå murstensvæg kan give et rum kontrast og karakter – og det er faktisk noget, du kan klare selv, hvis du allierer dig med en mejsel, en masse afdækningsplast og endnu mere tålmodighed. Det fortæller Henrik Bisp, som er fagekspert i Videnscentret Bolius. Du kan også gå den lette vej og slippe for støvet ved simpelthen at montere murstensskaller på din væg.