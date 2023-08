Kan Mercedes skabe en elektrisk AMG-revolution uden V8-motorens ikoniske brøl?

Du sidder i en Mercedes AMG, trykker på speederen og ... intet. Nada. Bare en diskret, elektrisk summen. Hvor er brølet?

Hvor er det gudsbenådede, maskuline brøl fra en V8-motor, der får alle i nærheden til at vende hovedet? Det er som at gå til en rockkoncert og blive mødt af en akustisk guitar i stedet for en hæsblæsende trommesolo.